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Türkiye'den Gürcistan ordusuna araç ve teknik ekipman desteği

Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında Türkiye'den Gürcistan Savunma Bakanlığına havaalanı yıkama ve süpürme araçları ile muhtelif helikopter yedek parçaları hibe edildi.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 00:34 - Güncelleme:
Türkiye'den Gürcistan ordusuna araç ve teknik ekipman desteği
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Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marneuli Askeri Havalimanı'nda düzenlenen törende Gürcistan'a 2 havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile muhtelif helikopter yedek parçalarının hibe edildiği belirtildi.

Açıklamada, törenin Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Grigol Giorgadze'nin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ekipman teslim tutanaklarının Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ile Gürcistan Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua tarafından imzalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 ve 2022'nin başında da Gürcistan Savunma Bakanlığına servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etmişti.

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