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Türkiye'den Gürcistan'a askeri havaalanının geliştirilmesi için araç ve teknik ekipman desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına Marneuli Askeri Havalimanı'nın geliştirilmesi için özel minibüsler, forkliftler ile çeşitli cihazlar hibe etti.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:30
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Türkiye ile Gürcistan hükümeti arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile tedarik edilen minibüsler, forkliftler ve araç yıkama cihazları başkent Tiflis'ten 40 kilometre uzaklıktaki Marneuli Havalimanı'nda düzenlenen törenle Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın katıldığı törende, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İkmal Albay Burak Altıner ile Gürcistan Savunma Bakanlığı Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua tarafından teslim tutanakları imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına son 5 ay içinde, lazer telemetreleri, bir dizi mühendislik ekipmanları, 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.

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