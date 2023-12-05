Türkiye'den İsrail'e bir uyarı daha: Müsaade etmeyiz

Yerlikaya, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanlığına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı sonrası aksama olup olmadığına ilişkin soruya Yerlikaya, her olayın tecrübe olduğunu ve bunlardan ders çıkardıklarını belirterek yanıt verdi. Yerlikaya, "1 Ekim'deki menfur saldırıda, paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerden 20 gün üzerinde bir araştırma yaptık, maalesef bulamadık. Daha önce Mersin'de saldırı girişimi oldu. Arkadaşlarımız onu buldu." dedi.

Sınırların güvenliği ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının çalışmalarının olduğunu ve tedbirlerin artırıldığını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin hava unsurlarını kullanması... Son dönemde bunlara ilgi var. Dünyadaki diğer gelişmeleri de izliyoruz. Biz de ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz. Sadece biz değil, Savunma, İçişleri, İstihbarat, bu noktada dikkat kesilmiş vaziyetteyiz.

Hem 28 Eylül'de hem 30 Eylül'de Kayseri'de yaşanan hadiselerle ilgili idari soruşturmalarımızı yaptık, çok titiz ve kısa süre içinde. Kusuru olanlarla ilgili hem disiplin hem de adli süreç başlatıldı. Oradaki bir arkadaşımız da resen emekliye ayrıldı. Bizim çalışma tarzımız şu; her zaman ama her zaman karşılaştığımız olayda sıfır hata yapmaksızın ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak noktasında takım ruhuyla çalışıyoruz. Ortada bir kusur, bir hata olduğu zaman da bununla ilgili yapmamız gereken neyse, yasa neyse, takım ruhu neyi gerektiriyorsa bunu da hiçbir arkadaşımızı kırmadan yolumuza devam ediyoruz. Tedbirlerimizin hepsini aldık. Sistemde kusur yok, kişi kusuru var. Bir art niyetten değil, ihmalden kaynaklanan hata olduğunu görüyoruz. Öbür türlü olsa daha yüksek sesle konuşurduk, buna müsaade edemeyiz."

Türkiye'den İsrail'e açık uyarı: Ciddi sonuçları olur

- HAMAS ÜYELERİNE SUİKAST DÜZENLENECEĞİ İDDİALARI

Ali Yerlikaya, "İsrail Başbakanı'nın Türkiye dahil dünyadaki bazı ülkelerde özellikle Hamas'a yönelik bazı suikastler yapılması talimatını verdiği yabancı gazetelerde yazıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu tür duyumlar veya tedbirler var mı, bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hem dün hem sabah, İstihbarat Teşkilatımızın bu konuyla ilgili bildirisi yayımlandı. İsrail'deki muhataplarıyla bunları paylaştıklarının ve kesinlikle kabul edilemez bulduklarının ve bunun ağır bedeli olduğunun özellikle altı çizildi. Biz İçişleri Bakanlığıyız, Savunma Bakanlığımızla, Adalet Bakanlığımızla, İstihbarat Teşkilatımızla yani kabinemizin güvenlik ayağındaki tüm arkadaşlarımızla her an ben, arkadaşlarım hem istişare ediyoruz, hem işbirliği yapıyoruz. Biz, ülkemizde ulusal, uluslararası hiçbir kişinin gelip de yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Önlemek bizim en büyük görevimiz."

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin soruyu da "Gündemimizde böyle bir şey yok." diyerek yanıtladı.