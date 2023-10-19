Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyor

Türkiye Tasarım Vakfından yapılan açıklamada, yaşanan trajediye vurgu yapılarak, "Filistin'de yaşanan trajediye sessiz kalmıyoruz. Uluslararası hukuk ve insan haklarının evrensel değerine inanarak, her bireyin güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürme hakkını savunuyoruz. Dünya barışına ve insani değerlere olan bağlılığımızla, Türkiye Tasarım Vakfı olarak kalıcı barış için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İSRAİL, BUGÜN FİLİSTİN'DE YALNIZCA İŞGAL DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR SOYKIRIM YAPMAKTADIR"



Dünya Dergiler Birliği tarafından yayınlanan İsrail'i kınama bildirisinde şu bilgiler yer aldı:

"Yıkılasın İsrail! İsrail'in 1948'den bu tarihe Filistinlilere uyguladığı sistematik zulüm devam etmektedir. Bu ahlaksız ve vicdansız eylemler hem uluslararası hukuku hem de insanlık değerlerini açıkça ihlal etmekte, fakat bütün dünya sadece izlemektedir. İsrail, bugün Filistin'de yalnızca işgal değil, aynı zamanda bir soykırım yapmaktadır. İşgal edilen topraklar, çocuk kadın demeden katledilen insanlar ve yıkılan haneler, bu soykırımın somut delilleridir. Son yaptıkları hastane bombalaması ise bu alçakların ne kadar vicdansız olduğunu ve ahlaki hiçbir sınır tanımadıklarını göstermektedir. Bu kritik dönemde, uluslararası toplumu bu insanlık dışı eylemleri kınamaya ve Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini savunma konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz."

İyilikhane Çocuk Derneğinin, Merve Çirişoğlu Çotur'un çizimiyle birlikte paylaştığı bildiride şunlar kaydetti:

"Yüzlerce, binlerce Filistinli çocuk... Hüda, Abdullah, Hatice, Ömer, Ayşe, Eymen idi belki isimleri, kendilerinden önce niceleri gibi... Kimi yetimdi, kimi yetim bile kalamadı. İstatistik değeri değiller! Sadece bugün değil, yıllardır süren İsrail zulmünün ortasında katliamdan koruyamadıklarımız, yitirdiklerimiz. Hiçbir sınır tanımayan kötülüğün karşısında, hepimiz her koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmakla sorumluyuz. Bunun bilinciyle çocukların iyiliği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz."

Sharjah Sanat Vakfının sosyal medya hesaplarından paylaşılan gönderide, yaşananların soykırım olduğu vurgulanarak, "Gazze'lilere uygulanan yıkıcı soykırım ve 75 yıldır devam eden yasa dışı İsrail işgali karşısında, Filistinliler sağlam bir dayanışma içinde duruyor. Bu sömürgeciliğe karşı mücadelede Filistin'den toplulukların ve sanatçıların bakış açılarını ve deneyimlerini ön plana çıkarmak için platformlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Ana akım medyada da Filistinlilere yönelik insanlık dışı tasvirleri kınıyor ve onların kimliğini, kültürünü ve tarihini silmeye yönelik her türlü çabaya karşı çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU İSRAİL'DEN TÜM CİNAYETLERİNİN HESABINI SORMAYA İVEDİLİKLE DAVET EDİYORUZ"



İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) İsrail'i kınama bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi:

"İLEM yöneticileri ve mensupları olarak bizler, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği ve daha önce insanlık tarihinde benzerine az rastlanır cinsten sistematik ve çok boyutlu soykırımı şiddetle kınıyoruz. İşgal yönetiminin hukukilikten ve meşruiyetten yoksun eylemlerini lanetliyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm cinayetlerin hesabını sormaya ivedilikle davet ediyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları, insanlığa, vicdana ve meşruiyete önem veren tüm siyasi aktörleri ablukanın sona erdirilmesi ve Siyonist yönetimin işgal ettiği topraklardan geri çektirilmesini sağlayacak her türlü seçeneği masaya yatırmasını talep ediyoruz. İşgaller nedeniyle topraklarından zorla sürülen tüm Filistinlilerin ana yurtlarına dönüşlerinin sağlanmasını, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin uluslararası toplum tarafından tanınmasını ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin onaylanmasını bekliyoruz. Tüm akıl ve vicdan sahibi ülkeleri, Tel Aviv'in işgalden ve katliamlardan vazgeçtiğini duyurduğu ve uluslararası mahkemelerde işlediği cinayetlerden ötürü adil ve şeffaf bir şekilde hesap verdiği ana kadar İsrail ile ilişkilerini askıya almaya ve her türlü ekonomik, siyasi, sınai ve askeri ambargoyu uygulamaya davet ediyoruz. İşgale karşı direnişin meşruiyetini sorgulayan tüm odakları kınadığımızı beyan ederek, Filistinlilerin haklı direnişini işgal sona erene ve bağımsız Filistin Devleti kurulana dek tüm kalbimizle destekleyeceğimizi ilan ediyoruz."

"FİLİSTİN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"



Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) de yazılı bir açıklama ile İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi.

Toplam 182 ülkede temsil edilen ve sanat camiasından 14 bin üyesi bulunan MESAM'ın açıklamasında "İsrail tarafından, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş Gazze'de (gerçekleştirilen) hastane katliamı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği bu durum asla kabul edilemez. Yapılan saldırıları nefretle kınıyor, Filistin halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dubai'de yer alan Alserkal Avenue Kültür Merkezinin Instagram hesabında, Filistin'e bağış toplamak için bir kampanya başlatıldığı belirtilerek, "Filistin'in Gazze kentinde yaşanan trajik ve yıkıcı olayların ışığında, Alserkal topluluğu 20-30 Ekim arasında fon ve ayni bağış toplamak için bir araya geliyor." paylaşımı yapıldı.