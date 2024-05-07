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Türkiye'den İsrail'in Refah'a saldırısına tepki: Derhal çekilmesi şarttır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir.' dedi.

7 Mayıs 2024 Salı 17:38 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'in Refah'a saldırısına tepki: Derhal çekilmesi şarttır
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işgalci İsrail'in Refah kentine saldırısına tepki gösterdi.

Keçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gazze'deki son gelişmeler hakkında:

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık.

Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.

Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

  • Dışişleri
  • Refah Harekatı
  • Gazze Şartı

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