Güncel

Türkiye'den İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria'da farklı noktalardaki terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

21 Nisan 2026 Salı 22:02
Bakanlık, Batı Şeria'da artan "yasa dışı yerleşimci terörü" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria'da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği, Filistin halkını yıldırmayı amaçladığı ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin, mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

