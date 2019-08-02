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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD ile anlaşmazsak güvenli bölgeyi tek başımıza kuracağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" dedi.

Aksoy, "ABD ile görüşmeler ömür boyu devam edecek değil" dedi.

Aksoy, "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz" ifadeleri kullandı.

 

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