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  • Türkiye'den kaçak çıkarılan 46 bin tekstil ürünü Bulgaristan'da ele geçirildi
Güncel

Türkiye'den kaçak çıkarılan 46 bin tekstil ürünü Bulgaristan'da ele geçirildi

Edirne'ye sınır komşu olan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrük görevlileri tarafından Türkiye'den ülkeye giren tırlarda yapılan iki ayrı incelemede 46 bin 801 tekstil ürünü, çanta, kemer ve spor ayakkabı ele geçirildi.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Türkiye'den kaçak çıkarılan 46 bin tekstil ürünü Bulgaristan'da ele geçirildi
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Türkiye'den gelen Polonya vatandaşı sürücünün sunduğu belgelere göre, grupaj malları Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Polonya'ya taşıyordu. "Risk analizi" yöntemine göre araç, kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi. Gümrük görevlileri tarafından yapılan kontrollerde kargoda dünyaca ünlü markaların isimlerinin yer aldığı bluz, spor takım, ceket, pantolon ve çorapların da aralarında bulunduğu 32 bin 64 tekstil ürününün yer aldığı 203 koli bulundu. Kolilerde bin 639 adet çanta ve kemerin yanı sıra tescilli markaların logolarını taşıyan 24 çift spor ayakkabı da bulundu.

Diğer vaka ise Türkiye'den Slovakya'ya tekstil ürünleri taşıyan yarı römorklu bir traktörün kontrol noktasına geldi. Gümrükte yapılan detaylı incelemede, kargo odasında beyan edilen ürünler arasında çoğunluğu spor olmak üzere 33 tanınmış markanın sözlü ve mecazi görsellerinin yer aldığı 13 bin 74 adet şapka bulundu.

Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin Avrupa Yönetmeliği uyarınca mallar alıkonuldu. Bulgaristan Gümrükler Müdürlüğü tarafından ilgili marka sahiplerine durumun bildirileceği belirtildi.

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