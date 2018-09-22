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Türkiye'den kendi adına kargoya veren kadın tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tatile gelmeden önce 22 gram uyuşturucu maddeyi Türkiye'den kendi adına kargoya veren Heycan Beyler (54), tutuklandı.

  • DHA
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Heycan Beyler, Türkiye'den KKTC'ye gelmeden önce kargoya bir paket verdi. Paket 3 gün sonra KKTC'de Gümrük Müdürlüğü'ne ulaştı. Pakette inceleme yapan gümrük memurları, 4 poşete sarılan bir madde olduğunu saptadı. Durum polise bildirildi. Polisin yaptığı incelemede, pakettekilerin uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Ardından yapılan çalışmada paketin, Türkiye'den tatile gelen Heycan Beyler'e ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gümrük memurları şüpheliyi arayıp, "Kargonuz var, alabilirsiniz" dedi. Paketi almaya gelen Heycan Beyler, polis tarafından tutuklandı.

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