31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Kerkük'teki saldırıya kınama

Türkiye, Irak'ın Kerkük vilayetinde 6 Türkmenin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük vilayetine bağlı Tavuk ilçesindeki dini bir mekana dün gece düzenlenen saldırılar sonucunda 6 Türkmen soydaşın hayatını kaybettiği anımsatılarak, 11'inin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"Kerkük'teki mevcut güvenlik ve istikrar ortamını hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Irak hükümetinin, ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük'ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıldığı kaydedildi.

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

G7 zirvesinde dünyayı şaşırtan gelişme! İran Dışişleri Bakanı Fransa'da!

G7 zirvesinde dünyayı şaşırtan gelişme! İran Dışişleri Bakanı Fransa'da!

Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu

Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Kopernik Kitap'tan yeni eser: Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne

Kopernik Kitap'tan yeni eser: Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne

Ekmek teknesi yanan şoförden teröre tepki: Kayyum zamanında olmuyordu

Ekmek teknesi yanan şoförden teröre tepki: Kayyum zamanında olmuyordu

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Market çalışanı, kadın iş arkadaşına böyle saldırdı

Market çalışanı, kadın iş arkadaşına böyle saldırdı

Sivas'ta filmleri aratmayan kaçış

Sivas'ta filmleri aratmayan kaçış
 

POPÜLER HABERLER

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

'90'lar evi' görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

'90'lar evi' görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

Huzurun tablosu, organik çayın diyarı...

Huzurun tablosu, organik çayın diyarı...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA