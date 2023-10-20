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Türkiye'den Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesine bağış

Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki çatışmalarda kaybolan kişilerin akıbetinin ve kimliklerinin tespitini yapan Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK) Türkiye tarafından 100 bin dolar yardımda bulunuldu.

AA20 Ekim 2023 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Türkiye'den Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesine bağış
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KŞK'nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Büyükelçilikte kabul edildi.

Kabulde konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, kayıp şahıslar konusunun insani bir mesele olduğunu, garantör ülke olarak Türkiye'nin Komiteye destek vererek her yıl katkıda bulunduğunu söyledi.

Kayıp kişilerin ailelerinin acısını yürekten paylaştıklarını belirten Feyzioğlu, KŞK'nin çalışmalarını özveri ile sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolarlık katkıyı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum bu sene daha fazla aileyi kayıplarına kavuşturabiliriz." ifadesini kullandı.

Müftüzade de Türkiye Cumhuriyetin'in çok önemli, hassas ve insancıl bir konu olan kayıp şahıslar konusuna her yıl yaptıkları katkı için şükranlarını aktararak, bu yıl Atlılar köyünde başlattıkları kazıyla 2015'ten itibaren bekleyen kayıp ailelerine, sevdiklerinin mezarı başında dua etme imkanı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin KŞK'ye bağışladığı 100 bin dolarlık yardımın çeki Büyükelçi Feyzioğlu tarafından KŞK'nin Kıbrıslı Türk Üyesi Müftüzade'ye takdim edildi.

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