Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ABD'yi DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesi dolayısıyla tebrik eden Çavuşoğlu, "Türkiye, haksız yere DEAŞ'a karşı mücadeleyi zayıflatmakla suçlanıyor, bu terör örgütüne karşı neler yaptığımı hatırlatmama izin verin. Koalisyona karşı birçok katkımızın içinde, askerlerimizi tehlikeye attık, Koalisyon'a hava sahamızı ve üs kullanma izni, binlerce yabancı terörist savaşçıya giriş yasağı ve bu kişilerin tutuklanması, 4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi ve Suriye ve Irak'ta binlerce kilometre karenin terörden temizlenmesi var." diye konuştu.

Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesinde Türkiye'nin de önemli rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu başarıların ardından artık yeni bir vizyon oluşturma zamanı. DEAŞ biz amaç ve eylemde birlik sağlayana dek ortadan kaldırılamaz. DEAŞ, PYD/YPG/PKK ya da El-Kaide olsun, terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmak DEAŞ'ın ekosistemini beslemektedir." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gelecekteki DEAŞ ile mücadalesi kapsamında 3 ayaklı bir yaklaşım benimsediğini belirterek, bunlardan ilkinin, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ve aile üyelerinin ülkelerine döndürülmesini sağlamak da dahil güvenlik ve istihbarat iş birliğini artırmak olduğunu vurguladı.

- "DEAŞ'LILARIN VATANDAŞLIĞINI ALMAK GÜVENLİĞİ SAĞLAMIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim bölgemiz, yabancı terörist savaşçılar için bir çöplük değildir ve böyle de olmamalı. (Bu teröristlerin) Vatandaşlığını ellerinden almak, güvenliği sağlamadığı gibi bu ülkeleri sorumluluktan da kurtarmıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 287 yabancı terörist savaşçı ve ailesinin yakaladığını ve bu kişilerin ülkelerine dönmesi için çalışacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu kişilerin ülkelerine geri döndürülmesinin usullerini belirlemek için gayriresmi bir çalışma grubu kurabiliriz. İlk toplantıya da Türkiye'de ev sahipliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- "PYD/YPG BİR TERÖR OLUŞUMUDUR VE BU ŞEKİLDE MUAMELE GÖRMELİDİR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaklaşımının ikinci ayağının DEAŞ ideolojsiinin temel nedenlerinin belirlenmesi olduğunu vurgulayarak, "Üçüncü olarak ise Koalisyon meşru yerel ortaklar ile çalışmalıdır. PYD/YPG bir terör oluşumudur ve bu şekilde muamele görmelidir." diye konuştu.

YPG/PKK'nın Türkiye ve Suriye'de son iki yıldır 300'den fazla saldırının sorumlusu olduğunu, Türkiye topraklarına 1000'den fazla havan topu ve roket attığını, yüzlerce sivil can kaybına yol açtığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunlar Koalisyon üyesi ülkelerde olsa siz ne yapardınız?" sorusunu yöneltti.

- ÇAVUŞOĞLU'NDAN DEAŞ KARŞITI KOALİSYON'A PKK ÇAĞRISI

Çavuşoğlu, "YPG/PKK insanlığa karşı suçlar işlemiştir. YPG/PKK toplu ölümlere yol açmış, Tel Abyad'da bir pazar yerine ve bir köye saldırı düzenlemiş ve burada 20'den fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Ayrıca yerel halka baskı yapmış, etnik temizlik yapmış, demografik değişikliklere yol açmış, çocuk askerler kullanmış, köyleri yok etmiş, muhalif Kürt siyasi partileri kapatmış, birçok muhalifi infaz etmiş ya da tutuklamıştır. Koalisyon ortaklarımızdan, PYD/YPG'den kendilerini ayrıştırmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Barış Pınarı Harekatı sayesinde PYD/YPG'nin bir terör devleti yapılanması kurma hayali çökmüştür." diyen Çavuşoğlu, bu harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine katkı sağlandığını, Türkiye'ye yönelik uzun süredir var olan terör tehdidinin uzaklaştırıldığını vurguladı.

- "ŞİMDİ İLERİYE BAKMA VE HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Çavuşoğlu, "Operasyonumuzun meşruluğu Türkiye-ABD Ortak Açıklaması ve Türkiye-Rusya Mutabakat Zaptı ile kabul edilmiştir. Şimdi ileriye bakma ve harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bazılarınız Hristiyan ve Aramilerle ilgili şeyler söyledi. Aslında bunu onlara sormanız lazım, YPG bunlara da büyük bir baskıda bulunuyordu. Onları duymuyorsunuz, bir Türk Dışişleri Bakanı olarak bana inanmıyorsanız bu kişilerin kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalara inanmanız gerekir. Eğer Türk Dışişleri Bakanı'na inanmıyorsanız Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin 'operasyonun Kürtlere karşı olmadığı' açıklamasına inanın." diye konuştu.

Güvenli bölgeye Suriyelilerin geri dönüşünün devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin en temel paydaş olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri de dahil olmak üzere yaklaşık 9 milyon Suriyeli ile ilgileniyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunun onların çıkarına hizmet edeceğini göz önüne alarak tüm ülkelerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.