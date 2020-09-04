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Güncel

Türkiye'den Kosova ordusuna destek

Türkiye ile Kosova arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Gücüne (FSK), yaklaşık 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat hibe edildi.

AA04 Eylül 2020 Cuma 15:33 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 15:33
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Kosova’nın başkenti Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Subayı Binbaşı Nazmi Zogaj katıldı.

Zogaj, yapılan hibe ve Türk ordusu ile devletinin FSK'ye sürekli desteğinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Anlaşma kapsamında Kosova’ya 910 bin dolarlık askeri üniforma, pilot üniforması, kamuflaj, kışlık mont ve diğer eşyalardan oluşan kişisel teçhizat malzemeleri hibe olarak verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçen yıl Kosova ziyareti sırasında imzalanan, Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, ağustos ayında da Kosova'ya TSK tarafından 743 bin dolar değerinde askeri giysi, yatak ve teknik ekipman hibe edilmişti.

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