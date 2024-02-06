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  • Türkiye'den Libya'da başkonsolosluk adımı! Bakan Fidan duyurdu
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Türkiye'den Libya'da başkonsolosluk adımı! Bakan Fidan duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Libya'da herhangi bir çatışmanın tekrar doğu ve batı arasında veya güneyin de dahil olduğu bir şekilde başlamasını istemediğini vurgulayarak, 'Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, onu yakın zamanda açacağız.' dedi.

AA6 Şubat 2024 Salı 14:24 - Güncelleme:
Türkiye'den Libya'da başkonsolosluk adımı! Bakan Fidan duyurdu
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Bakan Fidan, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile Valetta'da Başbakanlık Sarayı Auberge de Castille'de baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malta ziyaretlerinin ardından Libya'ya gideceğini belirten Fidan, "Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti Başbakanı ve Yüksek Devlet Konseyi Heyeti ile Devlet Başkanlığıyla bir araya gelişlerimiz olacak." dedi. Fidan, Türkiye'nin ortaya koyduğu yapıcı politikayı da tekrar ifade edeceğini söyledi.

Fidan, Türkiye'nin Libya'da herhangi bir çatışmanın tekrar doğu ve batı arasında veya güneyin de dahil olduğu bir şekilde başlamasını istemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki şu andaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini de görmek istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yönle ve yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor.

Doğu tarafıyla da biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkileri giderek ilerliyor. Bu noktada oradaki aktörlerle de çalışmalarımız devam ediyor. Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, onu yakın zamanda açacağız. Şirketlerimiz tekrar çalışmaya başladı, diğer taraftan gerek Mısır'la gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile diğer bölgesel dostlarımızla da Libya meselesinde yapıcı rol oynama konusundaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

  • Fidan
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  • Bingazi Başkonsolosluğu

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