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  • Türkiye'den Mogadişu'daki operasyonda yaralanan askerlerin ailelerine yardım
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Türkiye'den Mogadişu'daki operasyonda yaralanan askerlerin ailelerine yardım

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü yetkilileri, başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda yaralanan askerlerin ailelerine yardım yapıldığını bildirdi.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Türkiye'den Mogadişu'daki operasyonda yaralanan askerlerin ailelerine yardım
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TURKSOM Askeri Eğitim Üssü yetkilileri, gıda yardımının, güvenlik operasyonu sırasında yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gorgor Birliğinden 2 askerin ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Yetkililer, yardımın, yaralı askerlerin ailelerine destek sağlamak ve onlara her zaman yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Ayrıca yardımın, güvenlik ve terörle mücadelede aktif rol alan silahlı kuvvetlere ve ailelerine destek amacı taşıdığı da ifade edildi.

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