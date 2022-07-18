İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4669
  • EURO
    17,7853
  • ALTIN
    959.999
  • BIST100
    2451.27
Güncel

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Pencab eyaletinde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkı ile hükümetine başsağlığı dilendi.

Eyalete bağlı Rahim Yar Han kenti yetkilileri, bir düğün organizasyonundan dönen, 100 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre tamamı kadın 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.