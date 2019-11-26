Türkiye'den S-400 açıklaması: Karar bir gece de alınmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını belirterek, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor. S-400’ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek. Kendi başına müstakil bir savunma sistemi olarak kalacak. Bu konudaki endişeler giderilebilir" dedi.

Kalın, "S-400'ü alma kararı bir gecede alınmadı" ifadelerini kullandı.

Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında düzenlenen bir oturumda gazeteci Tim Sebastian ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleyi yürütebileceğini ve ABD'ye bunun için PKK ve PYD’ye ihtiyaçları olmadığını ve sadece hava desteği verilmesinin yeterli olacağını ilettiğini, fakat ABD’nin IŞİD ile mücadele altında terör örgütlerini desteklemeyi seçtiğini anlatan Kalın, "PYD/YPG, DEAŞ’ı Batıya karşı pazarlık kozu olarak kullanmak istiyor. Onlara sahada PYD/YPG olmadan DEAŞ’a karşı başarılı olunamayacağını söylüyorlar. Biz başından beri buna karşıyız çünkü bir terör örgütüyle diğerini kullanarak savaşamazsın" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Kürtlerin hedef alındığı ve özellikle Hristiyan azınlıkların taciz edildiği gibi iftiraların hiçbirinin gerçek olmadığını vurgulayan Kalın, bunların "terör grupları" tarafından ortaya atıldığının altını çizdi.

"HİÇ KİMSE REJİM VE YPG KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR"

Kalın, Türkiye'nin 7 yıldır milyonlarca mülteciye sahip çıkarak büyük bir krizi önlediğini ve bu konuda takdir edildiğini dile getirdi.

Sözcü Kalın, Trump yönetimi dahil batılı hükümetlerin Suriye'de Marksist-Leninist ayrılıkçı terörist bir örgüt olan PYD’yi destekleyerek bölgedeki öteki etnik grupları görmezlikten geldiklerini kaydetti.

Suriye’ye geri dönmek isteyen mültecilere değinen Kalın, hiç kimsenin rejim ve YPG kontrolündeki bölgelere geri dönmek istemediğini belirtti.