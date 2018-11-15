Türkiye'den Suriye'ye 3 milyon 600 bin ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde eğitim gören 360 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin ders kitabı dağıtacak.