Türkiye'den Suriye'ye 3 milyon 600 bin ders kitabı
Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde eğitim gören 360 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin ders kitabı dağıtacak.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığı, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey’deki AFAD lojistik merkezine 3 milyon 600 bin ders kitabı gönderdi.
Türk öğretmenler, Arapça müfredatla hazırlanan Arapça dil bilgisi, fen bilgisi, İngilizce, matematik, fizik ve kimya kitaplarını tasnif ederek bölgedeki okullara dağıtacak.
İlk, orta ve lise eğitimi alan 360 bin öğrenci için hazırlanan kitaplar, Afrin, Cerablus, Bab, Azez ve Mare ilçeleri ile Çobanbey ve Ahtarin beldelerindeki okullara ulaşacak.
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