İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli! 2 buçuk milyon kişiye kurban eti ulaştırıldı
Güncel

Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli! 2 buçuk milyon kişiye kurban eti ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 2 milyon 367 bin 575 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli! 2 buçuk milyon kişiye kurban eti ulaştırıldı
ABONE OL

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Tanzanya'da kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri tamamlandı.

Kurban etine ulaşan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

- "KURBAN ETLERİ, AZİZ MİLLETİMİZİN SELAM VE DUALARIYLA ULAŞTIRILDI"

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine, son eklemelerle ülke genelinde 8 bin 150 büyükbaş hayvanın kesildiğini belirtti.

Vekaletlerini TDV'ye veren hayırseverlere ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Derin, şunları söyledi:

"Böylece 57 bin 50 kardeşimizin hisseleri Tanzanya'nın 20 ayrı bölgesinde din görevlilerimizin nezaretinde kesildi. Bu kesilen kurban etleri 2 milyon 367 bin 575 kardeşimize aziz milletimizin selam ve dualarıyla ulaştırıldı. Böylece aramızdaki kardeşlik bağları güçlendirildi, ülkemizle olan dua köprüleri yeniden inşa edildi."

  • Türkiye Diyanet Vakfı
  • Vekaletle kurban
  • Tanzanya dağıtım

ÖNERİLEN VİDEO

Doğum gününde kahreden ölüm! Bayram ziyareti dönüşü feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.