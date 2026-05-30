Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli! 2 buçuk milyon kişiye kurban eti ulaştırıldı

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Tanzanya'da kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri tamamlandı.

Kurban etine ulaşan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

- "KURBAN ETLERİ, AZİZ MİLLETİMİZİN SELAM VE DUALARIYLA ULAŞTIRILDI"

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine, son eklemelerle ülke genelinde 8 bin 150 büyükbaş hayvanın kesildiğini belirtti.

Vekaletlerini TDV'ye veren hayırseverlere ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Derin, şunları söyledi:

"Böylece 57 bin 50 kardeşimizin hisseleri Tanzanya'nın 20 ayrı bölgesinde din görevlilerimizin nezaretinde kesildi. Bu kesilen kurban etleri 2 milyon 367 bin 575 kardeşimize aziz milletimizin selam ve dualarıyla ulaştırıldı. Böylece aramızdaki kardeşlik bağları güçlendirildi, ülkemizle olan dua köprüleri yeniden inşa edildi."