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  • Türkiye'den uğurlanan '9. İyilik Gemisi' El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı
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Türkiye'den uğurlanan '9. İyilik Gemisi' El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı

Gazze'ye ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan '9. İyilik Gemisi' Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Türkiye'den uğurlanan '9. İyilik Gemisi' El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı
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Mersin Limanı'ndan 16 Nisan'da uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan gemi, Akdeniz'deki yolculuğunu tamamlıyor.

Mısır açıklarında yakıt ikmali yaptıktan sonra rotasına devam eden 9. İyilik Gemisi, Gazze'ye en yakın bölge El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

Gemi, işlemlerin ardından taşıdığı acil ihtiyaç malzemelerinin indirilmesi için limana yanaşacak.

İndirilecek 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki Filistin halkına götürülecek.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

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