Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı 20 Aralık 2018'de Ankara’da yapılacak

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlıklarında 20 Aralık'ta Ankara’da gerçekleştirileceği belirtildi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı kaydedilen açıklamada, "Toplantıda, ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.