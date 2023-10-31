İKV tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteğiyle Metropoll araştırma şirketine yaptırılan "Kamuoyunda AB Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2023"ün sonuçları, TOBB İstanbul Hizmet Binası konferans salonunda kamuoyu ile paylaşıldı.

Kamuoyunda AB algısını ve AB üyeliğine destek düzeyini ölçen anket Eylül 2023'te Türkiye genelinde 23 şehirde, 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden toplam 2 bin 102 katılımcıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Manisa, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Antalya, Mersin, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Erzurum, Kırıkkale, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Van, Kastamonu, Kayseri ve Zonguldak olmak üzere toplam 23 kentte yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Zeytinoğlu, Türkiye için AB ile ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT gibi kurumlardaki üyeliğinin yanı sıra AB üyeliği hedefinin devam ettiğini ifade etti.

AB sürecinde yaşanan tüm sorunlara karşın kamuoyunda AB desteğinin devam ettiğini gözlemlediklerini aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bu yıl TİM'in desteği ile Metropoll araştırma şirketine yaptırdığımız kamuoyu araştırması ülke genelinde 23 şehirde 2 bin 102 kişiyle yüz yüze mülakatlar ile yapıldı. Türkiye'nin AB üyeliğine destek oranı yüzde 66 oldu. 2019'da yapılan araştırmamıza göre burada 5 puanlık bir artış görüyoruz. Araştırmaya katılanların yüzde 45'i Türkiye'nin gelecekte AB üyesi olabileceğini düşünürken, yüzde 69,1'i için AB üyeliğini destekleme nedeni ekonomik, yüzde 47'si ise demokrasi ve insan haklarında ilerleme için AB üyeliğini destekliyor. Yüzde 44'ün beklentisi ise AB'de seyahat ve oturma hakkı alabilmek."

Türkiye'nin AB üyeliğinin önündeki engellerle ilgili araştırmaya katılanların yüzde 44'ünün bunun sebebinin ön yargılardan oluştuğunu düşüncesinde olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, "Yüzde 41'i sorunu Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve ekonomik durumunda bulurken, yüzde 34'ü demokrasi ve insan hakları alanındaki performansını sorumlu görüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı Türkiye'nin AB üyesi olmak için gerekli insan kaynağına ve idari kapasiteye sahip olduğunu düşünürken, yüzde 45'i Gümrük Birliği'nin AB ve Türkiye için yararlı olduğunu belirtmiş. Yüzde 48'i ise Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun AB ve Türkiye için yararlı olacağını düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Araştırmada Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi sahibi olanların oranı ise yüzde 36 ve bunların yüzde 61'i Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlaması gerektiğini düşünürken, yüzde 65'i ise Türkiye için faydalı olacağına inanıyor. AB'nin öncelikli hedeflerinden olan yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat konularında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu görülüyor. Halkımızın AB üyeliği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine olan desteğinin devamı ümit verici. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşlarımızın Avrupa'ya olan yöneliminin devam ettiğini ve refah, demokrasi ve çağdaş yaşam standartları arayışının önemini koruduğunu gözlemliyoruz."