Türkiye'nin akademi ödülleri geleceğe ışık tutuyor

İki yılda bir düzenlenen ve başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği İlim Yayma Ödülleri bilim dünyasında yine büyük bir heyecan oluşturdu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, yapılan başvurular ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi.



Türkiye'de ortaya konmuş, Türkiye bilim ve akademi dünyasında öne çıkan buluş ve çalışmaların değerlendirmeye alındığı İlim Yayma Ödülleri'nde "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller yılsonunda sahiplerini bulacak. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50'şer tam altın mükâfat olarak verilecek.

Türkiye'deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin mükâfatlandırıldığı 'İlim Yayma Ödülleri' bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak. Birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam edecek. 16 Mayıs'ta başlayan ve 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile değerli bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor. Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; 'Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme çalışmaları' dikkate alınacak.

2023 İlim Yayma Ödülleri için Beşiktaş Four Seasons Hotelde basın toplantısı düzenlendi. Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim yayma Ödülleri Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Vakıf Mütevelli Heyeti ve törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin saygın ve prestijli "Akademik Ödülü" hedefiyle 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödüllerine Türkiye'nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor. Yıldız Holding, Hayat Holding, Tosyalı Holding, MNG Şirketler Grubu ve ASELSAN'ın ana sponsorlar olduğu ödüllerde, MEMORIAL ve Aksa Enerji Platin sponsorlar, Evyap, Torkam Holding, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Altın sponsorlar, Demirören Medya ise İletişim sponsoru olarak yer alıyor. Artaş Grubu, BİNSAT Holding, EGEYAPI, HİDRO KONTROL, KUZU GRUP, PORT, FOUR SEASONS da destek veren sponsorlar oldu.

BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNE 150 TAM ALTIN ÖDÜL



"Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri'nde belirlenen mükâfatlar, bu yıl altın olarak açıklandı. "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. "Büyük Ödül" ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. "Büyük Ödül" kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50'şer tam altın mükâfat olarak verilecek.

N. BİLAL ERDOĞAN: "GAYEMİZ, ÜLKEMİZ ADINA YENİ CEVHERLERİ KEŞFETMEK"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan basın toplantısında 3. kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sürecine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

"Başvurular ilimyaymaodulleri.org web sayfası üzerinden 14 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesinden itibaren değerlendirilmeye alınacak. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yılsonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle mükâfatlandırılacak. Bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı.. Ödülleri doğru adreslere teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Ödüle aday olma ve aday gösterilme yöntemiyle akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Ödül alan akademisyenlerimizi maddi ve manevi olarak desteklemiş oluyoruz. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mâl olursa özendirici vasfı da o kadar desteklenmiş olur. İlki 2019 yılında verilen İlim Yayma Ödüllerinin bu yılki ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. Bu yıl da hayli yoğun ilgi var. Markalaşmış olan bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkân sağlaması en büyük temennimizdir."

N. BİLAL ERDOĞAN: "ÖDÜLLERİN ULUSLARARASI HÜVİYET KAZANMASINI İSTİYORUZ"



N. Bilal Erdoğan basın toplantısında İlim Yayma Ödülleri'nin yurt dışına genişlemesinin de önemli olduğunu söyledi:

"İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için de çaba sarfediyoruz. Bunun bir doğal süreç olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle İlim Yayma gibi ülkemizde 70 yılı aşan bir geleneğin de dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz. Ödüllerimizin uluslararası boyuta taşınmasıyla, vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak.'

N. BİLAL ERDOĞAN: "EĞİTİMDE DESTEĞİMİZLE GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"



"İlim Yayma tarihimizde, 'ilme hizmet ibadettir' anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımız artık kamuoyunun da malumunda. Eğitim alanındaki eksikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi alanımız ve kendi işimiz dışında başka bir şeyle de ilgilenmeyerek işimize odaklanarak zamanımızı değerlendiriyoruz. Eğitimin her alanında yer alan gençlerimizin yetişmesine geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlim Yayma ailesi bir sivil toplum kuruluşu olarak 1973'den itibaren yükseköğrenim talebeleriyle de özel olarak ilgileniyor. Bütün fakültelerde okuyan öğrencilere imkân sağlamaya çalışıyor. Vakıf olarak üniversitelerle yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz."

İLK 2 ORGANİZASYONDA KİMLER ÖDÜL ALDI?



2019'da ilk kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nde Büyük Ödül'ü bor ve bor bileşikleriyle gerçekleştirdiği sağlık ürünleriyle Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Sosyal Bilimler Ödülü'nü Altın Orda ile Rus Knezlikleri Arasındaki İlişkiler üzerine araştırmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise hidrojenin yakıt olarak kullanılabilmesine ilişkin çalışmalarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran aldı..

2021'de düzenlenen İlim Yayma Ödüllerinin ikincisinde ise "Büyük ödül", bilim dünyasında "Suyun Profesörü" olarak bilinen "Nobel Ödül Beratı" sahibi ve "Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü"nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen'e verildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise kimya alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla akademik dünyada öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Sosyal Bilimler Ödülü'ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan "Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı" adlı temel eseri ile layık görüldü.