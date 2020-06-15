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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın çocuk katili olduğunu belirterek, 'PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır.' dedi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:36
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Arapça paylaşımda bulundu.

"PKK, çocukları ve öğretmenleri katlediyor." ifadelerini kullanan Büyükelçi Yıldız, terör örgütünün kutsal şehit kanının dökülmesinin müsebbibi olduğunu belirtti.

Yıldız, paylaşımının devamında, "PKK, terör örgütüdür ve zehirden ibarettir. PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu

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