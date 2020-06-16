Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Irak'taki PKK mevcudiyetine son verilmeli

AA 16 Haziran 2020 Salı 16:49 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:52

Büyükelçi Yıldız, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüşmede Irak tarafı, TSK'nın gerçekleştirdiği harekatın Irak'ın egemenliğinin ihlalini teşkil ettiğini öne sürerek bu konuda Türk tarafına bir nota tevdi etti." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin Irak'taki PKK mevcudiyetinden duyduğu rahatsızlığı muhatabına ilettiğini aktaran Yıldız, "Irak'ın, PKK terör örgütünün ülkedeki varlığını sona erdirmeye yönelik somut hiçbir adım atmamasının Türkiye'de üzüntüyle karşılandığını söyledim. Iraklı muhatabıma ayrıca Türkiye'nin bu durum karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli adımları atmak durumunda kaldığını da vurguladım." dedi.

Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine saygısının tam olduğunu belirten Yıldız, egemenlik kavramının komşu ülkelere yönelik belirli sorumluluklar da getirdiğine işaret etti.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye ve Irak'a olduğu kadar tüm bölgeye tehdit teşkil eden Irak'taki PKK mevcudiyetinin sona erdirilmesi konusunda Irak makamlarınca gerekli adımların atılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca tarafların dost, kardeş ve komşu iki ülke olarak Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki iradelerini karşılıklı olarak teyit ettikleri öğrenildi.