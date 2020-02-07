İSTANBUL 1°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    302.652
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi
Güncel

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, Sırbistan'daki kimsesiz çocuklara yardım amacıyla ebru sergisi düzenlendi.

AA07.02.2020  23:21 - Güncelleme: 07.02.2020  23:21

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe, okçuluk ve ebru kurslarına katılan kursiyerlere sertifikalarının dağıtıldığı programa, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, Kragujevac şehri ile iş birliği protokolü hazırlıkları için Sırbistan'da bulunan Çağrıcı'nın programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve söz konusu protokolün, iki ülke arasında günden güne gelişen ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bu arada, ebru kursiyerlerinin yaptığı eserler, sergide 5 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İstanbul'da 'saadet zinciriyle' dolandırıcılık iddiası: 8 kişi adliyeye sevk edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif
Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı
Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.