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Güncel

Türkiye'nin BM Daimi Özel Temsilciliğinde görev değişimi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verilerek yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

4 Şubat 2023 Cumartesi 00:13 - Güncelleme:
Türkiye'nin BM Daimi Özel Temsilciliğinde görev değişimi
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verilerek yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.


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