Türkiye'nin BM Daimi Özel Temsilciliğinde görev değişimi
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verilerek yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verilerek yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.