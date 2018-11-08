Türkiye’nin Boyası ‘Permolit’ Katar’da Satışa Başlıyor
Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli 34 yıllık firması Akçalı Boya, ihracat ağına bir ülke daha ekledi. Günümüzde 22 ülkeye Permolit Boya markasını taşıyan Akçalı Boya, şimdi de Katar’a ihracata başlıyor.
Yurt içi ve yurt dışında pazar payını artırmaya devam eden Akçalı Boya, ihracat ağına Katar’ı da ekledi. Firmanın en önemli markalarından biri Permolit Boya, Katar’da anlaşmaya vardığı “Abdulla N. Al Humaidi” şirketi ile ürünlerini ülkenin tüm şehirlerine ulaştıracak.
AKIN AKÇALI; “22 ÜLKENİN ARDINDAN KATAR’DA DA FAALİYETLERİMİZ BAŞLIYOR”
Boya pazarının en büyük üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Akçalı Boya olarak 2018 yılında iç pazardaki büyümemizi hedeflerimiz doğrultusunda yakaladık. Bununla birlikte yurt dışında da ciddi atılımlar yaparak ihracat ağımızı genişlettik. 22 ülkenin ardından şimdi de Katar’da ürünlerimizin satışına başlıyoruz. Yurt dışı pazar araştırmalarımıza ve yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde daha da ağırlık vereceğiz. 2019 yılında ürünlerimizi ihraç edeceğimiz ülke sayısını 30’un üstüne çıkarmayı, Türkiye’deki pazar payımızı da yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz.” dedi.
HER SEGMENTE HİTAP EDEN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİP
Katar’la birlikte 23 ülkeye ihracat yapan Akçalı Boya, Permolit markasıyla Türkiye’nin ilk tavan boyasını üreten ve bu alanda liderliğini sürdürürken, 5 milyonun üzerinde sprey boya, 2 milyonun üzerinde teknik sprey satışıyla da bu sektördeki öncü konumunu koruyor. Permolit Boya ile pazardaki yenilikçi imajını sürdüren Akçalı Boya; inşaat boyaları, sentetik boyalar, ahşap koruyucular ve özel boyalar üreterek her segmente hitap eden ürün çeşitliliğiyle faaliyetlerine devam ediyor.
Türk inşaat boya pazarında şu ana kadar tonajda yüzde 10, ciroda da yüzde 40 artış sağlayan Permolit Boya, hedefleri doğrultusunda büyümesini sürdürüyor.
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