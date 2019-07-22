30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6843
  • 6,3812
  • 259.543
  • 101759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız'

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, İzmir'i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem kentten ayrı kaldığını ifade etti.

Hangi görevde olursa olsun İzmir'in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra İzmir'imizin, Türkiye'mizin kalkınması, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi, büyümesi, adalet için huzur ve güvenlik için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Akbaba gibi bu partinin tökezlemesini bekleyenlere bu havalimanı en güzel cevabı veriyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçti.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde kaza! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde kaza! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Harbin geleceği nasıl olacak? Yeni trendler neler?

Harbin geleceği nasıl olacak? Yeni trendler neler?

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha
 

POPÜLER HABERLER

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA