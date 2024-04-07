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Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA7 Nisan 2024 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Hasançelebi-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Şinik TM-(Akyazı TM-Maçka TM EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı (İki Ayrı Hat) Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Denizli, Kastamonu, Konya, Sivas'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

"Şebinkarahisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı" projesinin yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Niğde ili sınırları içerisinde bulunan 4. grup maden (altın ve gümüş) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilgili taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

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