Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası, Washington'da anlatıldı

AA 18 Şubat 2020 Salı23:25 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:25

Büyükelçi Erciyes, Washington merkezli düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Enstitüsü'nde (GPI) düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarının meşru haklara dayandığını vurgulayan Erciyes, dünyanın pek çok yerinde benzer sorunlar olduğunu aktardı.

Erciyes, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin bu sorunlara daha farklı yaklaşımda bulunduğuna dikkati çekti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Meis adası üzerinden Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru kıta sahanlığını ihlal ettiğini aktaran Erciyes, buna rağmen AB'nin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

AB'nin uluslararası bir mahkeme gibi davranarak üye ülkenin iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışamayacağını belirten Erciyes, AB'nin başka üye ülkeler arasında deniz hukukuna ilişkin benzer sorunlar yaşandığında bu şekilde bir tahkim rolü üstlenmediğine ve bunun yeni bir yaklaşım olduğuna işaret etti.

Erciyes, şunları söyledi:

"Bizim Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi yasa dışı olarak gören AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunuyor. Bu adil değil. Geçen hafta Avrupa Birliği Adalet Divan'ında belirtildiği gibi AB'nin deniz sınırlarını belirlemek gibi bir yetkisi yok. Üstelik İspanya, İtalya, Malta, Hırvatistan gibi ülkeler arasında yaşanan benzer sorunlarda AB tarafsız kalmayı tercih ediyor ancak konu Türkiye'ye gelince tutumları farklılaşıyor."

- DİYALOG VURGUSU



Erciyes, Doğu Akdeniz'de sorunun çözümü için atılabilecek en sağlıklı adımın diyalog olduğuna vurgu yaptı.

ABD yönetiminin, konuya tarafsız yaklaşması ve Yunanistan'ı Türkiye'nin diyalog çağrılarına cevap vermeye teşvik etmesi gerektiğini belirten Erciyes, "İçinde Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma başarıya ulaşamaz. Türkiye ve Yunanistan, ancak diyalog yoluyla kazan-kazan durumuna geçebilir." dedi.

Erciyes, deniz sınırlarının çakışması durumunda uluslararası hukukun taraflara diyalog çağrısı yaptığına atıfta bulunarak, "Bu gibi durumlarda taraflar masaya oturarak sorunlara barışçıl bir yöntemle çözüm bulmaya çalışmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda iki kez Atina'ya çağrıda bulunarak, diyaloğa hazır olduğumuzu belirtmesine rağmen henüz Yunanistan'dan olumlu bir cevap beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Panele, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve bazı yabancı uzmanlar da katıldı.