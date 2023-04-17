İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3828
  • EURO
    21,3383
  • ALTIN
    1251.5
  • BIST100
    5129.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu kapılarını gazetecilere açtı
Güncel

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu kapılarını gazetecilere açtı

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda kapılarını gazetecilere açtı.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu kapılarını gazetecilere açtı
ABONE OL

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metre kare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu, 30 yataklı hastaneye ve 2 ameliyathaneye sahip.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

Bugün de vatandaşların ziyaretine açık olacak gemi, 18-23 Nisan tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.