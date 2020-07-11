11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açılışından satır başları:

Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk.

18 yıldır her alanda yaptığımız eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz.

Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyümeye devam ettik.

Salgın dönemi kurduğumuz alt yapının işlerliğini ve önemini göstermiştir.

Artık o eski Türkiye geride kaldı, artık altyapısı güçlü olan bir Türkiye var.

Artık oyuna gelmeyeceğiz. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik



Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Ülkemiz egemenlik haklarını kullanımı konusunda çifte standarda maruz kalıyor.

TÜRKİYE'NÜN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ulaşıma açılıyor.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK



Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.