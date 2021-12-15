Diriliş Postası 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:24

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) terörün belini kırdı. Nokta atış sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılan SİHA ve İHA'lar, terör örgütünün Suriye'deki yapılanması için adeta kâbusa dönüştü. Terör örgütünün yaşadığı korku, Suriye PKK'sını siyasi uzantısı DSM elebaşı İlham Ahmed'in ifadelerine yansıdı.

"TÜRK SİHA'LARINI DURDURUN"

Bir süredir İsveç'te bulunan ve 12 Aralık'ta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lin'le görüşen PKK'lı İlham Ahmed, yaptığı açıklamada tüm dünyaya "Türk SİHA ve İHA'larını durdurun" çağrısı yaptı. İsveç'in en büyük gazetelerinden biri olan Dagens Nyheter'in muhabiri, Erik Ohlsson'un haberine göre, PKK'lı Ahmed, "Bu saldırganlığı durdurmaları için dış dünyadan Türkiye üzerinde daha fazla baskı kurduğunu görmek istiyoruz" dedi. İlham Ahmed'in bugün Türkiye'nin kontrolünde olan Afrin'li olduğuna dikkat çekilen haberde, PKK'lı Ahmed'in "Bağımsızlık istemediklerini ama bağımsız Suriye'nin parçası olduklarını" vurguladığına dikkat çekildi.

YALANLAR YİNE GÜNDEMDE

Haberde, Türkiye'nin sahada etkin bir şekilde kullandığı İHA ve SİHA'ların ucuz ve manevrası kolay olmasına rağmen kullanıldığı operasyonlardaki etkisine dikkat çekildi. Terör örgütünün "SİHA saldırılarında siviller öldü" yalanının tekrarlandığı haberde, Suriye PKK'sına yönelik operasyonların DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiği iddiası dillendirildi.

TAŞERONLUĞA DEVAM!

Diriliş Postası'nın haberine göre, PKK'lı İlham Ahmed'in Türk SİHA ve İHA'larına yönelik açıklamasının zamanlaması ise dikkat çekti. Türkiye'nin her atılım hamlesine karşı Batı adına taşeronluk yaparak kendini öne atan PKK'nın SİHA ve İHA'larının konuşulduğu günlerde böyle bir açıklama yapması şaşırtmadı. Dağlık Karabağ'da, Libya'da ve Ukrayna'da etkin bir şekilde kullanılan ve sahada gösterdiği başarı ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türk SİHA'ları için "Oyun değiştirici" tabiri sıkça kullanılır oldu.

TÜM DÜNYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Uzun yıllardır söz konusu teknolojiyi kullanan ABD, İsrail ve Rus yapımı SİHA ve İHA'lar neredeyse adı anılmaz hale geldi. Afrika'dan Orta Asya'ya, Doğu Avrupa'da Orta Doğu'ya birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği, İngiltere ve Japonya'nın dikkatle takip ettiği Türk teknolojine yönelik hazırlanan raporlar da dikkat çekiyor. Irak gibi ülkeler Rus uçağı almaktan vazgeçip Bayraktar TB2 almak için adım atmaya hazırlanırken, ABD'li senatörler gün aşırı Türk SİHA'larının yakından takip edilmesi gerektiğine dair açıklamalar da dikkat çekiyor.