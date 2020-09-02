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Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu albay oldu

19 yıl görev yaptığı Hava Kuvvetleri'nden 2012'de kendi isteğiyle binbaşı rütbesiyle emekli olan ardından KHK ile görevine tekrar dönen Türkiye'nin ilk kadın F-16 savaş uçağı pilotu Berna Şen, 30 Ağustos'ta albay rütbesine yükseldi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 09:57
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 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en çok sızdığı yerlerin başında Hava Kuvvetleri geliyordu. Bu nedenle yüzlerce pilot subay tutuklandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde 'Savaşan Şahinler' olarak anılan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'deki ilk kadın pilotu olan Berna Şen, Harp Okulu da dahil 19 yıl görev yaptığı Hava Kuvvetleri'nden 2012'de kendi isteğiyle binbaşı rütbesiyle emekli olmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Darbe girişimin hemen ardından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile geçmiş yıllarda ayrılan Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli rütbeli personelin geri dönebileceğinin yolu açıldı. Böylece Berna Şen de KHK ile 6 yıldır uzak kaldığı üniformasını tekrar giydi, yarbay rütbesi ile Hava Kuvvetleri'ne katıldı. 5 yıldır yeni mezun pilot adayı teğmenlere uçuş eğitimi veren Berna Şen, 30 Ağustos'ta albay oldu. Şen'e sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yağdı.

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