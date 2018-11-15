Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi Başakşehir’de açılıyor

İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden Başakşehir’de 280 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye’nin ilk millet bahçelerinden olan Kayaşehir Millet Bahçesi 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Kendi kendini temizleyen gölet

Toplam 362 dönüm arazi üzerine kurulan ve 280 dönümü park ve bahçelere ayrılan Kayaşehir Millet Bahçesi; bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekare büyüklüğünde Biyolojik Gölet’i, 42 bin metrekare etkinlik çayırı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile İstanbul’un en büyük eğlence ve dinlence (rekreasyon) alanlarından biri olacak.

30 bin metrekare alana Tematik koku bahçeleri yapıldı

İçerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaç ile 160 bin çalı ve bitki dikilen Millet Bahçesi’nde 30 bin metrekare alana Tematik Bahçe yapıldı. 25 tür bitkinin bulunduğu Tematik Bahçe’de; mis gibi kokan çiçeklerle bezenmiş Koku Bahçesi, rengârenk açan çiçeklerin yer aldığı Renk Bahçesi ve kelebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği Kelebek Bahçesi yer alıyor.

Engelliler için spor ve oyun alanları

Etkinlik Çayırı içerisine ve piknik alanına toplam 40 pergola konan Kayaşehir Millet Bahçesi’nde engelli ve çocuklar da unutulmadı. Özel tasarlanan Engelsiz Oyun Alanı ve çocuk oyun gruplarında engelli bireyler ve çocuklar hoş vakit geçirebilecek.

Millet Kıraathanesi ve kafeterya

Millet Bahçesi’nde ayrıca Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Biyolojik Gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Bahçesi’nde okuma salonu ve kafeterya yer alıyor. Alanda yer alan beton amfide de küçük etkinlikler düzenlenebilecek.

Cami merkezli yeni meydan

25 bin metrekare alandan oluşan ve içerisinde Başakşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, 5 bin kişilik caminin de yer aldığı Başakşehir Meydan ile komşu olan Millet Bahçesinin yer aldığı Kuzey Yakası projesi bünyesinde; farklı tasarımıyla dikkat çeken ofis binaları, kongre merkezi, 156 odalı bir otel yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen 15 bin kişilik kapalı spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.