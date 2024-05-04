İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin İsrail'e tam ticaret yasağı... Bakan Fidan: Elimizdeki baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır
Güncel

Türkiye'nin İsrail'e tam ticaret yasağı... Bakan Fidan: Elimizdeki baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgale karşı direnişin artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ile mazlumlar arasındaki bir mücadele olduğunu belirterek, 'Hiçbirimiz Filistinlilerin kanı üzerinden aramızdaki meseleleri ya da rekabetleri çözme hakkına sahip değiliz.' dedi. Bakan Fidan, 'İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır.' ifadelerini kullandı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Türkiye'nin İsrail'e tam ticaret yasağı... Bakan Fidan: Elimizdeki baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nde konuşma yapan Fidan, İsrail'in Refah ile ilgili planlarını hayata geçirmeyi başarması halinde tarif edilemez boyutta bir felakete daha tanık olunacağını vurguladı.

İsrail'in hesap vermesi gerektiği halde cezasız kaldığına işaret eden Fidan, Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmanın tüm ümmetin görevi olduğunu belirtti.

Fidan, şöyle devam etti:

"Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz. İslam tarihi yıkıcı bölünmelerle doludur. Bugün bu hataları tekrarlayamayız. Filistin davası bölgesel rekabetlere kurban edilemez. Hiçbirimiz Filistinlilerin kanı üzerinden aramızdaki meseleleri ya da rekabetleri çözme hakkına sahip değiliz. İslam aleminin dayanışması ve birlikteliği kaybolursa tek kazanan İsrail ve destekçileri olacaktır."

"İŞGALE KARŞI DİRENİŞ ARTIK İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ BİR SAVAŞ DEĞİL"

"İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ve mazlumlar arasındaki bir mücadeledir." diyen Fidan, bu tarihi adaletsizliğin şimdi ve sonsuza kadar düzeltilmemesi halinde bir sonraki merhalenin her zamankinden daha büyük bir felaket getireceğinin altını çizdi.

Fidan, herkesin, İsrail'i Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlaması, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmenin bir bedeli olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır." ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdiğine dikkati çekti.

Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına müdahil olma kararını açıkladığını hatırlatarak, İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacaklarını, hiçbir girişimden kaçınmayacaklarını vurguladı.

Herkesi, İİT toplantılarında 7 Ekim'den bu yana alınan kararların hayata geçirilip geçirilmediğini denetlemeye davet eden Fidan, aldıkları kararlar uygulanmadığı takdirde bu toplantıların sadece İsrail'e daha fazla Filistinliyi öldürmek için ihtiyaç duyduğu zamanı kazandıracağını ifade etti.

Fidan, bugün tüm ümmet ve dünyanın dört bir yanındaki sağduyulu insanların kendilerini izlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Halkımız bu zirveden somut sonuçlar çıkmasını bekliyor. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması İsrail'e önemli bir darbe vuracaktır. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyeliğini sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koymalıyız."

Bakan Fidan, KKTC'ye uygulanan haksız izolasyona, Batı Trakya Türklerinin, Kırım Tatarlarının ve Uygurların içinde bulundukları duruma değindi ve İslam dünyasının bu konularda da birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.