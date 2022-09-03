Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı isme ''onursal vatandaşlık'' verdiler

Yasadışı bahis ve dolandırıcılık suçlarının yanı sıra KKTC'de Halil Falyalı cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen Yaşam Ayavefe'ye Yunanistan'da vatandaşlık verildi. Yunan gazetesi Solomon'da, Stavros Maliçudis, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıya 'Erdoğan muhalifiyim' dediği için yasa maddesini çiğneyerek 'onursal vatandaşlık' verilmesini eleştirdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Ülkede onursal vatandaşlık verilen kişiler için daha önce Başbakan'ın katıldığı tören düzenlendiği belirtilen haberde söz konusu kişi için tören düzenlenmediği kaydedildi.

Ayavefe'ye geçen haziranda vatandaşlık verilmesi 'skandal' olarak nitelenirken "Üstün meziyet sahibi insanlara verilen bu statü nasıl olup da halihazırda 3 ülkenin vatandaşlığını taşıyan, Türk mahkemelerinde yasadışı bahis ve dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş ve 2019'da sahte Yunan pasaportuyla Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalanmış bir işadamına verilebiliyor" denildi.

SUÇLA BAĞLANTILI

Ayavefe'nin, pandemi döneminde Yunanistan'a sağlık ekipmanları sağlanmasında aracı olduğu ve ülkede çok sayıda gayrinenkul yatırımında bulunduğu için 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve İçişleri Bakanı Makis Voridis imzalı karar ile onursal vatandaşlığa alındığı belirtildi. Gazete "Kanuna göre suçla bağlantılı kişiler onursal vatandaşlık için aday gösterilmeyecekken bu kural Ayavefe söz konusu olduğunda delindi" denildi. Haberde şunlar yer aldı: "Ayavefe Hıristiyan olduğunu, Türkiye'ye dönerse hayatının tehlikeye gireceğini iddia etti. Üç ülkenin vatandaşlığına sahipti. (Türkiye, Dominik ve Sırbistan) Eğer bir Hırsitiyan ise neden illa Yunanistan'da sığınma başvurusunda bulundu?"

YENİ ADI: LEONİDAS

23 Mayıs'ta Hıristiyan olarak vaftiz edilen ve adını da Leonidas olarak değiştiren Ayavefe yakalandığı Yunanistan'da "Erdoğan muhalifiyim, Hristiyanım, işkence görürüm" diye sığınma istedi. Ayavefe Mikonos'ta 10 milyon euroluk yatırım yaptı, 1.65 milyon euroluk rezidans satın aldı."