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DNA testi sonuçlandı! Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg gizeminde önemli gelişme

316 gündür kayıp olan Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızıyla eşleştiği ortaya çıktı.

DHA27 Nisan 2024 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
DNA testi sonuçlandı! Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg gizeminde önemli gelişme
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Korhan Berzeg'in kızından alınan DNA örnekleriyle ormanlık alanda bulunan kemik parçalarıdan alınan örnekler eşleşti. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının günlerce aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi.

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu. Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Kemiklerdeki DNA, Berzeg'in kızıyla eşleşti.

  • Korhan Berzeg
  • DNA eşleşme
  • Orman bulgu

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