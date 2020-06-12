Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 12 Haziran 2020 Cuma 00:05 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 00:05

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 190 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken, 1021 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, vaka sayısı 174 bin 23, vefat sayısı 4 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 266, iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu.

- "TEDBİRLERİ TERK ETMEYİN"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık, vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirlerin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

- KOVİD-19'LA MÜCADELE SÜRECİNDE KAPATILAN SINIR KAPILARINDA NORMALLEŞME ADIMLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki gün önce toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kovid-19 ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişiyle, Türk vatandaşlarının ülkeden çıkış konuları değerlendirildi.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Hava yoluyla yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinesinde yönetilecek. Ülkeye giren Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

Kontroller sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

- KORONAVİRÜS TESPİTİNE YÖNELİK "TOPLUM TARAMA ÇALIŞMASI" BAŞLADI



Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit edecek.

Uygulama kapsamında, sağlık ekipleri, bugün TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yaptı. Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlandı.

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Akile Uzunlar, uygulamanın gelecek çalışmalara ışık tutacağını, Ankara'da 4 bin 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını bildirdi.

- ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARI VE AİLE ODAKLI HİZMETLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk bakım kuruluşları ile çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.

Çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek süreçlerini 15 Haziran'dan itibaren başlatacak. Devlet korumasındaki çocuklar, 1 Temmuz'dan itibaren de sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklerine katılabilecek.

Ayrıca kuruluş bakımındaki çocukların yakınlarına, 1 Temmuz'dan itibaren ziyaret izni verilecek. LGS veya YKS'ye girecek kuruluş bakımındaki çocuklar psiko sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek. Kuruluşlarda periyodik sağlık kontrolleri, maske, sosyal mesafe ile hijyen tedbirleri devam edecek.

- TÜRKİYE'DEN VENEZUELA'YA SAĞLIK ALANINDA DESTEK



Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde tıbbi malzeme desteği veren Türkiye, yardım elini Venezuela'ya da uzattı.

Venezuela'nın koronavirüs pandemisi ile mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla koruyucu ekipman ve solunum cihazlarından oluşan hibe anlaşması, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes arasında Ankara'da imzalandı.

- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, AB BÜYÜKELÇİLERİ İLE VİDEO KONFERANSLA TOPLANTI YAPTI



Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" uluslararası ilgiyi Türkiye'ye çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayata geçirdikleri güvenli tatil hizmetini anlatmak üzere AB büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Ersoy, toplantıda, tatillerinde Türkiye'yi tercih edecek ziyaretçilerin havalimanlarına iniş anından itibaren karşılaşacakları uygulamaları, uçaklarda alınan önlemleri, otellerde kullanılacak sistemleri, tesislerin ve tur operatörlerinin bu süreçte neler yapacağını tüm detaylarıyla aktardı.

- OTEL VE RESTORANLAR "GÜVENLİ TURİZMİ" BELGELEMEK İÇİN YARIŞTA



Dünyanın ve Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarına sahip Türkiye'de, turizm ile yeme-içme sektörü "güvenli turizmi" belgelemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, turistik tesislerin güvenli ve hijyen olduğunu gösteren ve dünyada ilk olan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu turistlere "güvenli konaklama ve yeme-içme" mesajı veriyor.

AA muhabirinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerinden derlediği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen, normalleşme sürecinde turistik tesislerin güvenli ve hijyenik olduğunu belgeleyen "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu"nu şu ana kadar 48 otel, 9 restoran almaya hak kazandı.

Güvenli turizmi belgeleyen sertifikasyonu alan 48 otelin büyük çoğunluğu Antalya ve İstanbul'da bulunuyor. Sertifikasyon için başvuran ve henüz belge almayan tesislerin ve restoranların belgelendirme süreçleri ise devam ediyor.

- DİYANET, 2020 HAC ORGANİZASYONU İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'IN KARARINI BEKLİYOR



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bircan, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir. Bir karar çıktığı takdirde, bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulumuza bu kararları tavsiye edeceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz ve akabinde kamuoyuyla 2020 haccı hakkındaki genel kanaatimizi açıklayacağız."