Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 16 Haziran 2020 Salı 00:08 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 00:08

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 947 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, vefat sayısı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."

- "KOVİD-19 SÜRECİ, D-8 HEDEFİNİN NE DERECE İSABETLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8'in 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında üzerinden geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen gelişmelerin ve özellikle Kovid-19 sürecinde şahit olunan acı manzaraların, D-8'in hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

- TELAFİ EĞİTİMLERİ 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK VE EN AZ 3 HAFTA SÜRECEK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek Kovid-19 tanısı konan çocukların olması halinde ayrı okullar ve mekanlar oluşturduklarını, istenmesi halinde sınavın hastanede yapılabileceğini bildirdi.

Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı Star Ana Haber'in canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti.

Selçuk, bu sebeple Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda kararlarını sürekli güncellediklerini belirterek, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağını ve en az 3 hafta süreceğini anlattı.

Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.

Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.

- HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ EĞİTİMLERİ BAŞLADI



Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 Mart'ta ara verilen hakim ve savcı adaylarının eğitimleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca uygun görülen standartlar çerçevesinde yeniden planlandı.

Bu kapsamda, dün başlayan eğitimler 15 Ekim'de sona erecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan kamuya ait konut satış ihalelerine gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak dün tekrar başladı.

- ŞANLIURFA'DA 24 BİNA KARANTİNA ALTINA ALINDI



Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Karaköprü'de 10, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 3, Viranşehir'de 3, Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

- İSTANBUL'DA NORMALLEŞME SÜRECİ



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi şehrin işlek mekanlarında yoğunluğun arttığı görüldü.

Vatandaşların, alışveriş ve günlük işlerini yapmak için geldiği caddelerde zaman zaman kalabalıklar oluşuyor. Bu arada bazı vatandaşların maske takmadığı bazılarının da maskelerini uygun şekilde kullanmadığı gözlendi.