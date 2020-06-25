Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 25 Haziran 2020 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 23:51

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti.



Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115, vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı ise 165 bin 706 oldu.



- "YENİ VAKA SAYILARIMIZ TEDBİRLERİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR"



Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadesini kullandı.

- 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN TURİZM AMAÇLI SEYAHAT GENELGESİ YAYIMLADI



İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi.



Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

- SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLUMUN KORONAVİRÜS ALGISINI ÖLÇECEK



Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu tarafından, koronavirüsün toplumdaki sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri izlenecek ve çözüm üretilerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecek.



Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir barometre geliştiriyoruz. Bu barometrede, toplumun koronayla ilgili algısını ölçmeye çalışıyoruz. Korona sürecinde toplum acaba psikolojik olarak ya da sosyal yönden etkilendi mi? Bunu belli sıklıklarla yapacağımız barometreye koymaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek rehbere "İş yerlerinde personele yönelik alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alacağı tedbirler doğrultusunda, 10 ve üstü personel çalışan iş yerlerinde, Kovid-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilecek.

Rehberde, personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.



Kovid-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.

- ÜNİVERSİTE ADAYLARININ YKS MARATONUNDA GERİ SAYIM BAŞLADI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı 2020-YKS, 27-28 Haziran'da yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS), her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak.

Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Kovid-19 durumu olan adaylar ayrı binalarda sınava alınacak.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİSİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.

Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle camide cemaatle ibadetin yasaklanmasının ardından, dün itibarıyla tüm vakit namazlarının yeniden cemaatle kılınmaya başladığını belirtti.

İlk olarak bir ay önce cuma, öğle ve ikindide cemaatle namaza başlanıldığını hatırlatan Erbaş, "Şimdi de sabah, akşam, yatsı namazlarımızı kılmaya başlamış olduk. Rabbim kabul eylesin. Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın." ifadesini kullandı.