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Türkiye'nin kurduğu baskı sonuç verdi! Terör örgütü PKK'ya karşı üçlü birlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu yaz Irak sınırında terör bitecek' çıkışının ardında, uzun süredir hem sahada hem masada yürütülen mücadele yatıyor. Türkiye'nin Irak'a kurduğu baskı sonuç verdi. Merkezi hükümet ile bölgesel yönetim birlikte hareket etme konusunda anlaştı. PKK, Irak'ın kuzeyinden üçlü birlikle silinecek.

Yeni Şafak8 Mart 2024 Cuma 08:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin kurduğu baskı sonuç verdi! Terör örgütü PKK'ya karşı üçlü birlik
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Türkiye'nin ısrarlı girişimleri sonucu Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldı. Kaynaklar, ortak operasyonlarla terör tehdidinin son bulacağını değerlendiriyor.

Irak'ın kuzeyinde terörün sıfırlanması için Türkiye'nin Pençe-Kilit ile sahada, diplomasi trafiğiyle masada sürdürdüğü strateji önemli bir altyapı oluşturdu. Terörün bitirilmesinde Türkiye'nin girişimleri sonucu merkezi Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Türkiye, diplomasi maratonunda Bağdat hükümeti ile IKBY'ye "Üzerinize düşeni yapın" baskısı kurdu. Başta Kandil olmak üzere bölgede üslenen terör örgütünün sadece Türkiye'ye değil, uzun vadede bölgedeki taraflara da tehdit olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yaz Irak sınırında terör bitecek" çıkışının gerisinde de tarafların, Türkiye'nin bu pozisyonuna yaklaşması gerekçe gösteriliyor.

HAZİRANA KADAR BİTECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Diplomatik temaslarda belirli bir sonuca varıldığını belirten kaynaklar, Irak hükümeti ve IKBY ile ortak hareket ederek terörün sonunu getirmek için adım atıldığı, kısa süre içinde Irak üzerinden gelen terör tehdidinin sona ereceği değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın sözlerine işaret eden kaynaklar, Pençe-Kilit Harekat bölgesinin Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak şekilde tahkim edilip kapatılacağını ifade etti. Bu süreçte diplomasinin kullanılacağını belirten kaynaklar, IKBY ve Irak hükümetine sorunun çözümü için ortak çalışma çağrısı yapıldığını hatırlattı. Kaynaklar, haziran ayına kadar kurulacak yeni temaslarla terörün biteceğini değerlendirdi.

GÜVENLİK REFAHLA GELİR

Özellikle Süleymaniye'deki PKK varlığından duyulan rahatsızlık, ocak ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ilan edilmiş, Fidan "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısında bulunmuştu. Süleymaniye'deki terör sorununun Bağdat tarafından çözülmesi gerektiğinin altını çizen kaynaklar, bölgesel yönetimin de bu doğrultuda adım atması gerektiğini vurguluyor. Terörle mücadelenin ekonomik boyutuna da dikkat çeken kaynaklar, Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin Suriye ve Irak arasına refah seti çekmek istediğini belirtiyor. Güvenliğin ekonomik refahla artacağını ifade eden kaynaklar, Güneydoğu'da terör bitince ekonominin canlandığını, aynı durumun Suriye-Irak hattında da yaşanacağını kaydetti.

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