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Türkiye'nin kuzeybatısında kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye'nin kuzeybatısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla İzmir'in güney ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların, etkisini artırarak çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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