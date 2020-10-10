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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden Mustafa Akıncı'ya yalanlama

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın söylediği 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki iddiaların, gerçek dışı olduğunu açıkladı.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 08:34 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:42
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tv2020 Kanalı'nda bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği, 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki ifadeleri, tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türkünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir."

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olmasının iyi niyetten uzak olduğu vurgulandı.

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