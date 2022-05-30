Türkiye'nin muhtemel operasyonu için dikkat çeken açıklama: Onlar vagon, bizim derdimiz lokomotifle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye 5. harekatın sinyalini verdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

SURİYE'YE OPERASYON İÇİN GERİ SAYIM

Bu harekatın pek çok hedefi var. Ama bence belki de en önemli hedefi Suriye'de yaşanan kilitlenmeyi ortadan kaldırmak. Çözümsüzlüğü bir çözüm olarak benimseyen ve bu kilitlenmeden beslenen ülkeleri bir şekilde çözüme zorlama.

"HAREKATIN ALANI HALEP DEĞİL AMA..."

Göçmen meselesiyle ilgili çözülmesi gereken temel alan neresi? Halep. Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli var. Bunların 1,5 milyondan fazlası Halep'ten gelmiş. Halep kimin kontrolünde? YPG/PKK'nın kontrolünde. Bir diğer tarafıyla da rejimin kontrolünde ve İran'dan gelen Şii milislerin kontrolünde. Elbette ki harekatın alanı şu an Halep değil ama yapılacak bu harekat, bu harekatla ortaya çıkacak irade ve kararlılık çözümsüzlükten beslenen yapıları çözüme zorlayacaktır. Bu son derece önemli.

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI: HAYIRDIR SİZE NE?

Bir diğer tarafıyla Sayın Erdoğan'ın işte 1 milyon insanın tekrar ülkelerine dönmesi için Suriye'de ortaya koyacağı yerleşim alanları, bu ortalığı ayağa kaldırdı. Hem YPG/PKK tarafını ayağa kaldırdı, hem rejim tarafını hem de DEAŞ tarafını ayağa kaldırdı hem de çok ilginç bir şekilde Irak tarafını ayağa kalktı. Size ne? Hayırdır? O yüzden insanların gerçek toprak sahiplerinin topraklarına dönmesini istemeyen son derece farklı güç odakları var. O yüzden bu harekatın ne kadar değerli olduğu ortaya koyacak etkinin ne kadar değerli olduğu aslında ortaya çıkan tepkilerle çok rahatlıkla anlaşılabiliyor.

HAREKAT SİNYALİ ABD'Yİ PANİKLETTİ

Bu seviyede son derece anlaşılabilir bir şey. Bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bizim bakış açımız PKK'ya karşı yapılacak bir Suriye harekatında ABD'nin reflekslerinin ne olacağı bu belli zaten. Bizim burada aradığımız bence buradan bakmamız gerekiyor. Bizim ABD ile ve diğer NATO üyesi ülkelerle büyük bir güven problemimiz var. Temelde bundan kaynaklanıyor. YPG/PKK'ya bir terör örgütüne vermiş oldukları destekten kaynaklanıyor. Problemi bu alan üzerinden tespit edip doğru bir arayışımız olması gerektiğini düşünüyorum.

Gerçek bir müttefiklik onurlu bir müttefiklik. Güven bunalımının ortadan kaldırılması. Şu ana kadar Türkiye'ye bir 'proxy' devlet gibi yaklaşmışlar ve buna dair de karşılık bulmuşlar açıkçası kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. PKK ile ilgili ortaya konması gereken tepki zamanında en sert biçimde ortaya konulmadığı için pervasızca meydanı boş olmuş yürümüş gitmiş ve iş buralara gelmiş.

ABD'YE MALİYETİ HÜSRAN OLUR

Bugün burada Türkiye'nin jeopolitik değerinin belirginleştiği, İsveç ve Finlandiya gibi iki ülkenin NATO'ya alınmasıyla ilgili bir inisiyatifinin geliştiği, bir de diğer tarafıyla da Türkiye'nin diğer eksene kaptırılmasının NATO'ya ve ABD'ye korkunç bir maliyetinin hatta bir yenilginin hüsranın şekilleneceğinin ortaya çıktığı bir atmosferde biz bu 3 inisiyatifi nasıl kullanacağız? YPG/PKK'ya harekat yapmasıyla ilgili vereceği bir izne mi bir kere ne demek izin vermesi? Ben haklıyım, benim üniter yapıma varoluşsal bir tehdit var burada. Evet risk var mı var. Çok güçlüler yaptırımları var bunların hepsi doğru cümleler ama asıl doğru cümle bizi kaybederlerse başlarına ne iş gelir? Diğer tarafıyla terör örgütünü desteklemek ne demek?

HANGİ KAFAYLA İZİN VERİRSİN?

Benim için Mehmetçik kutsal, vatan kutsal, ordu kutsal. Benim için kutsal olanlar onun için ne? Mehmetçik bir NATO askeri, Türkiye bir NATO devleti, Türk ordusu bir NATO ordusu. Sen hangi kafayla, hangi akılla, hangi gerekçeyle, hangi mantıkla bir teröristin hem de senin desteklediğin bir teröristin Türkiye'ye NATO devletine kurşun sıkmasına izin verirsin? Onunla beraber hareket edersin? Bu korkunç bir garabet. Bir kere bunun ortadan kalkması gerekiyor. Bu kavramsal çözüme ihtiyaç var.

Bunu yapmazsak bu böyle gidecek. Ve gözlerimizin içine baka baka bizim ortaya koymuş olduğumuz bu tepki eksikliğinde bu kavramsal kurgusal bozuklukta burada bir PKK devleti bir terör devleti kuracak ABD. Bunu bugün engelleyemedik, bahsetmiş olduğum 3 inisiyatifin geliştiği bir atmosferde engelleyemedik bunlar ortadan kalktığı zaman nasıl engelleyeceğiz? O yüzden bu harekat son derece önemli.

Mesele sadece Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir operasyon değil, bir güven testi var burada. NATO içerisinde müttefik miyiz değil miyiz? Müttefiklik adı altında bizi kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı? Buna dair bir temel arayış var. Kavramsal sorunu bizim çözmemiz gerekiyor artık yoksa her yerde karşımıza çıkıyor.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA BİR VAGON! BİZİM DERDİMİZ LOKOMOTİFLE"

İsveç ve Finlandiya diyoruz. İsveç'in ne haltlar yediği ortada ama burada İsveç bir vagon Finlandiya bir vagon bizim derdimiz lokomotifle. Lokomotifin nereye gideceğini, lokomotifle konuşup anlaşıp bir şekilde doğru makasa sokmayı başarabilirsek zaten vagonlar arkadan doğru yere gelecek.

SURİYE'YE HAREKAT HANGİ NOKTADAN BAŞLAR?

Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı Harekatı'nın arası bir boşluğun kapatılması gibi kendisini gösteriyor. Emareler bunu gösteriyor. Ama sonuçta harekatta bir stratejik aldatma denilen bir şey var. Asker, devlet bu noktada sağ gösterip sol vurabilir. Ama şu andaki görüntüsüyle Menbiç, Ayn el-Arap ve Ayn İsa çok belirginleşmiş durumda. Bir diğer tarafıyla da bağımsız bir alan olarak Tel Rıfat kendisini gösteriyor.

Ama bu denklemde Hamude, Derbesiye, Kamışlı, Mikdadiye, Malikiye buralar önemsiz mi? Asıl önemli alan burası. Bunu başardığınız zaman kızılca kıyamet kopacaktır. Kamışlı bence en önemli.