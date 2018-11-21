Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: PYD/YPG en az DEAŞ kadar kanlı bir terör örgütü

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Diderot Enstitüsü'nde "Türkiye: Avrupa ve Bölgesel Perspektif" konulu bir konferans verdi.

Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında bilgi veren Musa, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi ülkesinde ağırladığını hatırlatarak, insani yardımların Türkiye siyasetinin ana unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Musa, geçen yıl Türkiye'nin 8 milyar dolar ile dünyada en çok insani yardımda bulunan ikinci ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Musa, Türkiye'nin terörle mücadelede Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yaptığı hatırlattı.

Musa, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve savunma konusunda önemli bir aktör." dedi.

Büyükelçi Musa, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon'un içeresinde en etkili ülkelerden birisi olduğunu, Suriye'de 3 binden fazla DEAŞ üyesi teröristi etkisiz hale getirdiğini hatırlattı.

Avrupa'nın, Türkiye'nin DEAŞ konusundaki uyarılarını ancak saldırılardan sonra dikkate aldığını belirten Musa, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Musa, "Müttefiklerimize, PYD/YPG’nin en az DEAŞ kadar kanlı bir terör örgütü olduğunu, DEAŞ ile diyalog kurduğunu ve pazarlık yaptığını ve Suriye’nin geleceği için bir müttefik olarak hiçbir şekilde görülemeyeceğini sürekli söylüyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Musa, Türkiye ve ABD'nin hedefinin Münbiç'teki terör örgütü PYD/YPG unsurlarını temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmek olduğunu ifade etti.