Türkiye’nin sahip çıktığı savaş mağduru Iraklı kardeşler ülkesine döndü

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas ve Kays isimli iki kardeşin başkent Bağdat’a getirildiğini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı ve Irak’ın Ankara ve Şam Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu’nun çabasıyla sahipsiz kardeşlerin Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye oradan da ülkelerine döndüğünü kaydeden Mahcub, çocukların Bağdat’ta bir yetimhaneye yerleştirildiğini ifade etti.

Iraklı 2 yetim kardeş, akrabalarına kavuşturulmak üzere dün Iraklı yetkililere teslim edilmişti.