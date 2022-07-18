Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi

Büyükelçi Güngen, Türk-Japon siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri ile FETÖ'nün Japonya'daki durumuna yönelik AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

FETÖ unsurlarının Japonya'da okul, dernek ve şirketleriyle faal olduğunu kaydeden Güngen, FETÖ ile kararlılıkla mücadele konusunda Japon makamlarıyla yakın irtibat içinde olduklarını söyledi.

Güngen, "FETÖ'nün yasal kisve altındaki yasa dışı faaliyetlerine, Japon makamlarının dikkatini çekiyoruz." diyerek, FETÖ ile mücadele kapsamında Türkiye Maarif Vakfının Japonya'da üstlenebileceği rol konusunda gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını belirtti.

Demokrasi düşmanlarına hiçbir yerde saha bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Güngen, "Zafiyetlerden beslenen FETÖ gibi yapılar bulundukları her ülke için tehdit ve bu gibi yapıların bulundukları yerlerde benzer yasa dışı örgütlerle irtibat ve iş birliği halinde hareket edebilecekleri de unutulmamalı." ifadesini kullandı.

- JAPON PAZARINDA TÜRK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

İkili ekonomik ilişkilere değinen Güngen, Japonya'nın Asya-Pasifik bölgesinde Türkiye'nin en büyük yatırım ortağı olduğuna dikkati çekerek, küresel salgına rağmen 2021'de Türkiye-Japonya ikili ticaret hacminin yüzde 17 düzeyinde arttığını anımsattı.

Güngen, ikili ticaretin, potansiyelinin çok gerisinde olduğuna dikkati çekerek, Japon pazarındaki Türk ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve Japon pazarına erişimin artırılmasına yönelik şunlar kaydetti:



"Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın müzakerelerinin ivedilikle sonuçlandırılması mutlak fayda. Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) ve Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklık (RCEP) gibi serbest ticaret bloklarının ortaya çıktığı bir dönemde, Japonya ile böyle bir anlaşmanın bölgedeki fırsatları daha iyi değerlendirmemiz açısından ciddi katkısı olacak."

- 2023'TE GEZİCİ FOTOĞRAF SERGİSİ

Güngen, iki ülkenin eğitim, bilim ve kültür ilişkilerine değinerek, bu sahalardaki akademisyen ve öğrenci değişimi programları ile kuruluş aşaması devam eden Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ikili iş birliğini ileriye taşıyacağını vurguladı.

"Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hem ülkemiz hem de bölgemiz için önemli bir bilim yuvası olma potansiyeline sahip." diyen Güngen, geçen yıl bu üniversiteye yapılan rektör atamasıyla, kuruluş aşamasında bir merhale daha katedildiğini belirtti.

Güngen, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, 2024'ün de Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olduğuna işaret ederek, her iki yıl dönümünün layıkıyla idrak edilmesi için Japon muhataplarla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl dönümlerinden Türk-Japon ilişkilerini daha da ileriye taşımak için istifade edeceklerini dile getiren Güngen, Türkiye'nin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini tanıtacak "100. Yılında Türkiye" gezici fotoğraf sanatı sergisini Japonya'nın çeşitli kentlerinde düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Büyükelçi Güngen, 2024'te ise sergi, konser, kitap basımı, sosyal medya kampanyaları, hatıra pulu ve para basımı, Türk ve Japon gemilerinin karşılıklı liman ziyaretlerinin düzenlenmesini hedeflediklerini bildirdi.