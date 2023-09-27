İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3153
  • EURO
    28,6917
  • ALTIN
    1646.5
  • BIST100
    8213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi güven mektubu sundu
Güncel

Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi güven mektubu sundu

Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a güven mektubunu sundu.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi güven mektubu sundu
ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz'ın da bulunduğu 4 ülke büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Tebbun'a güven mektuplarını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, törende Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, tören kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Cezayir ilişkilerindeki dinamik seyrin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak vizyonu doğrultusunda geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Küçükyılmaz, 28 Ağustos'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'a güven mektubu örneğini sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir'e Büyükelçi olarak atanmıştı.

  • Türkiye
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun
  • Muhammet Mücahit Küçükyılmaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.